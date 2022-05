Võit! Kardashianid seljatasid kohtus Blac Chyna ja pääsesid miljonite maksmisest

Blac Chyna, kellel oli koos oma eks-kihlatu ja Kardashianite perepoja Robiga USA telekanalis E! hittsaade “Rob&Chyna“, kaebas kuulsa teleperekonna kohtusse ja väitis, et nemad olid tema tõsielustaari karjääri ära rikkunud. Ta soovis Kardashian-Jenneritelt kokku üle 100 miljoni dollari kompensatsiooni saada. Los Angelese vandekohus aga otsustas, et Chyna ei saa sentigi, vahendab Page Six.

Süüdistuse järgi olid Chyna telesaate ärajäämises süüdi just Kris, Kim, Khloe ja Kylie, kes kasutasid ära oma sidemeid telekanaliga E!, et Chyna saate teine hooaeg eetrisse ei jõuaks. Kardashianite advokaat Michael G. Rhodes ütles, et E! võttis saate teise hooaja eetrist maha, kuna Chyna ja Rob läksid lahku. “Ei saa olla sarja “Rob & Chyna", kui Rob ja Chyna pole paar,“ ütles Rhodes kohtus. Paar kihlus 2016. aprillis ja nende tütar Dream sündis sama aasta novembris. Kuu aega peale seda teatasid Chyna ja Rob oma lahkuminekust.

Juba eelmisel nädalal leidis kohus, et Kim Kardashian ei mänginud “Rob & Chyna“ saate ära jäämises mingit rolli. Esmaspäevasel kohtuistungil selgus, et ka teised Kardashian-Jenneri klanni naised pole süüdi selles, et saade eetrist maha võeti. Vandekohtunike otsuse peale tormas Chyna kohtusaalist välja ja keeldus otsust kommenteerimast.

Chyna soovis kuulsalt teleperekonnalt saada üle 40 miljoni dollari teenimata tulu hüvitamise eest ja üle 60 miljoni dollari tulevase teenimisvõime kaotuse tõttu. Tema advokaat ütles kohtus, et Kardashianite tõttu jäi Chynal saamata miljoneid. Ka nüüd jäi Chyna ilma Kardashianite miljonitest.