Eesti tippklubid hämmingus: kõmulise tõsielusarja osaline ajas kossuässaks olemise kohta kelbast

Nimelt teatab tõsieluseriaali "Tüdrukute õhtu" eelmisel nädalal eetrisse paisatud episoodis 19-aastane Romet, et on kirglik spordipoiss, kes näeb enda tulevikku korvpalliässana. See pole aga tema ainuke väide. Ta lisab, et on 11 aastat pallivõlurina tegutsenud ning seda ei kuskil mujal kui BC Tartu (täisnimega Tartu Ülikool Maks & Moorits) professionaalses meeskonnas.

Et aga näidata enda sportlastähe kustumatu lennu pikkust veelgi, mainib sihvakas noormees põneva lisainfo: uueks hooajaks olevat tal leping taskus lausa valitseva Eesti meistri BC Kalev Cramoga. "Lepingud on juba tehtud," teatab Romet enesekindlalt.

Mõlemad need väited panevad aga kossuklubide esindajate kulmud kõrgele kerkima.