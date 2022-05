Spice Girls’i lauljanna Mel B sai prints Williamilt tähtsa ordeni

Spice Girls ’i lauljanna säras rõõmust ja tegi prints Williami ees korraliku kniksu, enne kui talle orden anti. Ta pühendas oma ordeni inimestele, kes kannatavad lähisuhtevägivalla all, vahendab Daily Mail. Lauljanna on ka ise lähisuhtes vägivalda kogenud, kui oli abielus Ameerika filmirežissööri Stephen Belafontega.

Ordeni saamisest sai lauljanna juba varem teada. Jaanuaris ütles ta, et on ordeni saamise üle ülimalt uhke. "Ma mõtlen kõigile naistele, kellega ma olen paari viimase aasta jooksul kohtunud. Mõtlen naistele, kes on üle elanud kohutavaid olukordi, kes on surnud ja kes ikka veel kannatavad," ütles Mel B tollal.