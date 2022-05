Räpilegend Kendrick Lamar annab välja uue albumi

"Armastus, kaotus ja lein on mu mugavustsooni häirinud, kuid jumala helk räägib mu muusika ja perekonna kaudu. Samal ajal kui maailm minu ümber areneb, arutlen ma selle üle, mis on kõige olulisem. See on elu, kuhu mu sõnad järgmisena maanduvad," rääkis Lamar kogemustest, mis ta albumit mõjutasid.