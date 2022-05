FOTOD | Tõeline elamus! Ansambel Sparks andis täismajale võimsa kontserdi

Sparks on tegutsenud üle 50 aasta ning ilmselt on tegemist ühe vanima bändiga popmuusika maailmas, kuhu kuuluvad kaks venda – laulukirjutaja ja klahvpillimängija Ron Mael ning solist Russell Mael. Kui Ron on nii riietumisstiililt kui ka lavamaneerilt pigem tõsine, siis Russell just vastupidiselt hüperaktiivne ja energiline. Roni keerukas ja rütmiline klahvipillimäng ning Russelli võimas hääleulatus ja falsett on Sparksi kvaliteedimärgiks. Lisaks loomulikult sisukad laulusõnad, tihti naistest ja viidetega Shakespeare’i kirjutistele. Vendade tandem on ka peale 50 koos tegutsetud aastat produktiivne ning bänd loob endiselt innovatiivset ja relevantset muusikat, hoides intellektuaalse ja stiilse popmuusika latti kõrgel.

Sparks (esimese nimega Halfnelson) alustas tegevust aastal 1968 kui vennad Maelid õppisid California ülikoolis filmi- ja teatrikunsti. Neli aastat hiljem andsid nad bändile nimeks Sparks ning ilmusid esimesed kaks albumit. Kuna USAs neil esialgu nii hästi ei läinud, kui nad lootsid, kolisid vennad UKsse ning see oli bändi mõistes õige samm. 1974. aasta albumiga "Kimono My House" said nad üheks glam-roki taeva säravaimaks täheks David Bowie ja Roxy Music’u kõrval. Sellelt albumilt pärinev singel "This Town Ain't Big Enough for Both of Us" jõudis UK singlite edetabelis 2. kohale. Oma "briti perioodil" andsid nad välja veel kolm albumit ja võib öelda, et need on olnud bändi karjääri kõige edukamad aastad.