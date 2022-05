Tohoh! Maribel Vääna sõlmis lepingu maailmakuulsa plaadifirmaga ja andis välja debüütsingli

"See laul on 100% mina. See, kes ma praegu olen. Saan katsetada, proovida ja vaadata, millise muusikalise teeraja saatus mulle kätte juhatab. Mulle meeldib popmuusika ja see on nii põnev maailm, kus katsetada – seda enam, et peab jääma teatud valemisse ja oskama selle sees originaalne olla. Ja no see tiim! Ma ei suuda siiani uskuda, et laulan selliste proffide kirjutatud laulu ja et sain ka ise natuke kirjutamisprotsessis kaasa teha. Kummardus," ei jää Maribel tagasihoidlikuks.