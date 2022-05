Kim Cattrall paljastas põhjuse, miks ta "Seksi ja linna" filmirollist ära ütles

Varietyle antud intervjuus kinnitas Cattrall osaliselt kuulujutte, miks ta loobus oma ikoonilisest Samantha Jonesi rollist filmis "Seks ja linn 3". Tema tegelaskuju Samantha pidi ühes stseenis saama Miranda 14-aastaselt pojalt soovimatu pildi poisi suguelundist. See aga polnud Cattrallile meelt mööda.

"See on südantlõhestav," ütles Cattrall kuulujuttu kinnitades. Tema arvates oleks Samanthale sobinud hoopis see, et sarjas edukas ärinaine Jones müüb oma turundusfirma maha. "Äkki ta pidi oma firma maha müüma finantskriisi tõttu? 2008 oli raske aasta, mõned inimesed ikka veel taastuvad sellest," kirjeldas Cattrall oma visiooni filmist, mille ta koos oma tiimiga välja mõtles.

Cattralli idee oli selles, et filmis peab stiilne Samantha kaaluma, kas müüa oma firma maha "mingile kutile, kes kannab dressipluusi". See paneks Samantha tegelaskuju dilemma ette. "See on konflikt. Kuid selle asemel alaealine poiss…," ütles näitlejanna lauset lõpetamata.

Kuigi kolmas "Seksi ja linna" film ei näinud kunagi päevavalgust, ei loobutud ideest tuua sarjatüdrukud Carrie, Miranda ja Charlotte siiski taas kokku. Mullu detsembris linastus voogedastusplatvormil HBO Max sari "And Just Like That…", kus Carrie, Miranda ja Charlotte on 50-aastaselt ikka sõbrannad ja võtavad vastu uusi katsumusi, mida elu nende teele ette veeretab.