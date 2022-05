Mis juhtus? Kourtney Kardashiani tütar solvus pisarateni ema peale

Ameerika tuntuima teleperekonna uue sarja "The Kardashians" neljandas episoodis laskus muusik Travis Barker ühele põlvele ja kihlus pärast üheaastast kooselu Kourtney Kardashianiga. Nii Kourtney kui ka Travise perekonnad olid tähtsa sündmuse jaoks kokku tulnud, kuid puudu olid Kourtney kolm last.

Kardashiani ja Barkeri romantiline kihlus leidis aset mullu oktoobris Californias Santa Barbara rannal, kus mees Kourtney üllatuseks tema kätt palus. Päikeseloojangul toimunud kihlusel ümbritsesid paari sajad punased roosid ja küünlad. Nii Kourtney kui ka Travise perekonnad olid tähtsal sündmusel kohal, kuid Kourtney ema Kris otsustas naise kolme last mitte kaasata. Krisi hinnangul oleks laste kaasavõtmine ilma Kourtney eksi Scott Disickuga sellest rääkimata olnud liiga riskantne, vahendab Daily Mail.

Peale maagilist ettepanekut helistas Kourtney oma lastele ja näitas neile sõrmust. Uudise kihlumisest võttis kõige raskemini vastu Kourtney tütar Penelope, kes puhkes nutma, kui ema sõrmust nägi. Kourtney uuris tütrelt, miks ta kurb on, kuid Penelope lõpetas kõne vastamata.

"Ma tunnen Penelopele kaasa. Ta võttis uudise raskelt vastu. Ma arvan, et see on suur muutus tema jaoks ja kuigi ta armastab Travist, siis ta ei tea, mida kihlus tähendab," ütles Kourtney saates. Pärast tütrega rääkimist helistas naine oma nooremale pojale Reignile, kelle jaoks polnud uudis kihlumisest põnev.