Palju õnne! Räppar Kenneth Rüütli perre sündis pisipoeg

Jaanuaris teatas Rüütli, et tema ja kihlatu Alice Heinmetsa perre on oodata lisa. "Uus meeskonnaliige. Minu poisid," kirjutas Kenneth tollal sotsiaalmeedias ja vihjas sellega, et perre sünnib poeg. Nüüd on poisipõnn ilmavalgust näinud ja kannab nime Braian.