Texase piiskop kaebas Kanye Westi kohtusse

Piiskop Moten kaebas kohtusse nii Westi kui ka tema plaadifirma Universal Music Group. Süüdistuse järgi salvestas Kanye West (Ye) osa Moteni jutlusest luba küsimata, vahendab Reuters. Piiskopi sõnul kõlab loos "Come to Life" tema kõne 70 sekundit, mis on üle 20 protsendi kogu loost. Skandaalne lugu ilmus Westi albumil "Donda", mis kannab räppari lahkunud emaga sama nime.

Lugu "Come to Life" räägib sellest, kuidas Ye soovib, et oleks oma eksnaise Kim Kardashiani mõtteid, unistusi ja probleeme kuulanud rohkem. Ta jagab loos kahetisi emotsioone naise kohalolu ja puudumise kohta ja sõnab, et ta ei taha üksi surra. Veel laulab West, et tema tumedaid õhtuid päästavad paari ühised lapsed, kes on tema jaoks kõige olulisemad.