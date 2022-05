Pulmakellad helisevad! Simon Cowell abiellub peagi Londonis

Kui Cowellil läks aastakümneid, et otsustada, kas ta tahab abielluda, siis pärast otsuse tegemist on tal justkui tuli takus. Ta kihlus Lauren Silvermaniga viis kuud tagasi ning nende pulmapidu toimub selle aasta juunis.

"Simon ei jõua ära oodata, et Lauren ta naine oleks ja ta ei näinud mõtet asjaga viivitada," ütles allikas The Sunile. "Ta on planeerimise üle võtnud ja tähtis kuupäev on juunikuus. Tseremoonia toimub Londonis ja sellest võtab osa nende poeg Eric."