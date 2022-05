Kesksuvine Vormsi kutsub teist korda vaibima

Mullu üle pikkade aastate taastatud Vormsi suveürituste traditsioon tõestas peakorraldaja Mikk Puurmanni sõnul, et Vaibi-sarnast suve haripunkti vajas saar juba ammu. „Kõik pääsmed õhtusele kontserdile müüdi välja ja kümned inimesed elasid kaasa ka väljaspool festivaliala,“ meenutab ta. Seepärast tasubki pilet Piletitasku vahendusel ühes praamikoha ja majutusega juba täna lunastada.

Kuigi festivali tugipunktiks on saare keskel, Hullo külas paikneva kultuskõrtsi Krog nr 14 ümbrus, hingab Vaibi rütmis tegelikult kogu 93 ruutkilomeetrit, millel Vormsi laiub. Kogu meeskondki on kohalike või poolkohalikena saare arengule aastakümneid pühendunud ja näeb Vaibi vaid osana suuremast plaanist. „Vormsi Vaib pole kindlasti tavaline suvefestival – meie eesmärk pole võimalikult palju külalisi ühest järjekorrast teise jooksutada. Pigem soovime, et iga lahkuja tükikese Vormsist endaga südames kaasa võtaks,“ räägib Puurmann.