Juba saate sissejuhatav saatelõik maalib pildi, et suhtereality näol on tegemist jubeda ilastamispeoga. Mullivannis suudeldakse elu eest ja kogu sari kannab telekanali kunagise suhtesaate “Õige valik“ kauge sugulase hõngu. Seekord pidid noormeeste vahel valima Liisi ja Berit, kuid viimane on haigeks jäänud ning teda tuleb asendama värske jalaluumurruga Carini. Neiu turses ja armidega jalg lootust kirglikuks ööks ei anna.