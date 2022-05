FOTOD JA VIDEO | Kosk, teine kostüüm ja vägev hüpe: Stefani lavaproovid Torinos muutuvad üha vingemaks!

Eurovisioni blogis tuuakse välja, et Stefan on vahetanud esialgse musta kostüümi kreemjas-beeži värvi riietuse vastu. Huvitav, kumb neist saab olema järgmise neljapäeva poolfinaali valik, küsitakse blogis.

Samuti lisatakse, et Stefan on ainuke artist, kes hüppab üle B-laval oleva kose. Väidetavalt on viimane küll vaid 15 sentimeetrit sügav, ehk kui meie eurolaulik peaks kogemata hüppel valearvestuse tegema, siis saavad märjaks vaid ta jalad. Sellegipoolest loodavad blogipidajad, et seda ei juhtu!