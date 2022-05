Hakkas patte kahetsema? Madonna soovib kohtuda paavst Franciscusega

Kolmapäeval saatis lauljanna välja säutsu, kus väljendas soovi paavstiga kohtuda. "Tere, paavst Franciscus – ma olen hea katoliiklane. Ma vannun! Tähendab, ma ei vannu," kirjutas Madonna. Ta lausus, et tema viimasest ülestunnistusest on kaua aega möödas ja soovib paavstiga kohtuda oluliste asjade arutamiseks. "Mind on kolm korda kirikust välja heidetud. See ei tundu õiglane," arvas popstaar.

Lauljanna on katoliku kirikuga juba varem pahuksisse sattunud. Vatikan keelustas tema 1989. aastal ilmunud muusikavideo loole "Like a Prayer", kuna seal oli näha põlevaid riste ja erootilist Jeesuse kujutist. Itaalia roomakatoliku ajaloolane Roberto de Mattei ütles toona, et video on pühaduseteotus ja solvang. "See näitab ebamoraalseid inimesi kirikus," sõnas Mattei.