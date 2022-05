Måneskin esitleb Eurovisioni finaalis oma uut lugu

Måneskin võitis eelmisel kevadel Eurovisioni looga "Zitti E Buoni". Itaalia polnud võitu nautinud üle kolme kümnendi, 1990. aastal tuli võitjaks Toto Cutugno. Pärast võitu on bändi karjäär saanud suure rahvusvahelise hoo sisse. Esinetud on ka USA menukates telesaadetes, näiteks "Saturday night live"is. Laulud "I Wanna Be Your Slave" ja "Beggin’" jõudsid Suurbritannia edetabelites 5. kohale ning USA-s 13. kohale.