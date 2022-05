1000 lauljat on liitunud “Eesti laulab Ukrainale” ühendkooriga

Toetuslaulu video salvestamisele on jätkuvalt oodatud kõik lauljad nii iseseisvalt, sõpruskondadena kui ka kooride kaupa, teretulnud on kõik kooriliigid.

22. mail koguneb suur koor, et esitada üheskoos tuntud Ukraina laulu “Oi u luzi chervona kalyna” (“Punane lodjapuu aasal”) Jonas Tarmi poolt kirjutatud neljahäälses kooriseades. Üheslaulmist juhatab armastatud dirigent Hirvo Surva. Laulu video salvestus toimub pühapäeval, 22. mail kell 17; vajalik on eelregistreerimine algatuse kodulehel. Salvestus toimub ilma publikuta.

Üheslaulmise tulemusel valmib video, mida saata Eesti poolt laiali üle maailma, et juhtida jätkuvalt tähelepanu Ukrainas toimuvale ja koguda võimalikult palju ka reaalset rahalist toetust Ukrainale. Selleks on partneritena kaasatud MTÜ Slava Ukraini Eestis ja All For Victory heategevusorganisatsioon Ukrainas.