Svjata Vatra, nublu ja Metsatöll annavad esmaspäeval tasuta katusekontserdi

„Laul on meile tähtis nii igapäevaelus kui ka ajaloos. Välisministeeriumi katusekontserdi ajalugu ulatub 1998. aastasse. Tänavu kutsume kõiki taas seltsis hea muusika saatel Euroopa päeva õhtut veetma,“ sõnas välisminister Eva-Maria Liimets.

Välisminister rõhutas, et see kontsert on pühendatud nendele samadele väärtustele, mille eest Euroopa Liit seisab ja mille nimel Ukraina praegu võitleb. Euroopa Liidu aluspanijaks peetakse Prantsusmaa välisministrit Robert Schumani, kes oma kõnes 1950. aastal tegi ettepaneku uut liiki poliitiliseks ja majanduslikuks koostööks, mis muudaks sõja Euroopa rahvaste vahel mõeldamatuks.

„Nüüd, 72 aastat hiljem, on Schumani idee rahust jälle proovile pandud, sest Venemaa on taas alustanud Euroopas suurt sõda suveräänse naaberriigi vastu. See tegelikult 2014. aastal alanud sõda on sõda Euroopa südames. Ukraina on osa demokraatlikust Euroopast ja seepärast toetame ka teda teel Euroopa Liitu,“ ütles Liimets.

„Ukrainlastele, kes võitlevad kogu Euroopa eest, on Eesti inimeste toetus väga oluline,“ ütleb sõja alguspäevadest alates koos terve perega ukrainlaste kogukonda toetanud Ruslan Trochynskyi. Katusekontserdil astub ta üles koos oma ansambli Svjata Vatra ja tütre Rute Trochynskyiga.

Kontserdil on avatud annetustelefonid Ukraina toetuseks. Toetada saab kolme mittetulundusühingut: Mondo, Pagulasabi ja Slava Ukraini. Eestlaste ja eurooplaste ühtehoidmise elav näide on see, et aprilli lõpu seisuga olid eestimaalased saatnud Ukrainale humanitaarabi enam kui 15 miljoni euro ulatuses.

„Võib-olla ongi see eurooplaseks olemise tundemärk – oskus keerulisel ajal ka teisi märgata, aidata,“ kirjeldas oma mõtteid Euroopa teemal muusik nublu, kes esitleb kontserdil läbilõiget enda viimaste aastate muusikast. Katusekontserdil esineb nublu koos Gameboy Tetrise ehk Pavel Botšaroviga. Kontserdil esinevad ka Narva tantsijad muusikavideost „für Oksana“.