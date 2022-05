KLÕPS | President Karis saatis räppar reketile uue albumi puhul üllatuse

Albumil “Palun Puhka” on kokku 13 teost, millest 10 on seni avaldamata. Publikule juba tuttavatest lugudest leiab albumilt möödunud aastal välja tulnud lood “Eikellegi Ma” ja “Kirsikivi” ning alles käesoleval kevadel välja tulnud tempoka laulu “Too Mul Lilli”.

Antud albumi puhul on tegemist ühe reketi ambitsioonikama projektiga, kuhu sisse sai pandud mõtteid, mis nõudsid artistilt rohkem julgust kui varem. reket ise kirjeldab oma kuuendat albumit järgnevalt: „Omajagu minimalistlik, silmapaistvalt suurejooneline ning lõpuni aus”. “See album kõlab nagu miski, mida ma kunagi varem ei ole julgenud välja öelda. Midagi täiesti teistsugust,” vihjab reket.

Albumi “Palun Puhka” temaatika pakub mõtteid nii helgematel kui ka raskematel hetkedel elus. Lugude kirjutamisega alustas reket juba kaks aastat tagasi: „Olen viimaste aastatega meeletult muutunud - ja muusika koos minuga. Muutus on niivõrd suur, et kohati on tunne nagu oleks albumil olevad laulud kirjutanud keegi teine,” lisab reket.