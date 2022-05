VIDEO | Seni avaldamata detailid kuninganna Elizabethi ja Monroe esmakohtumisest: sel õhtul täitus Marilyni suurim unistus

People andmetel on kuninganna Elizabeth kohtunud oma 70-aasta pikkuse valitsusaja jooksul paljude silmapaistvate kuulsustega. Üks neist oli ikooniline Marilyn Monroe. Mõjukad naised kohtusid 1956. aasta oktoobris Londoni teatris.

Raamat "Marilyn’s Met the Queen" on kirjutatud Elizabethi ja Monroe kohtumisest. Autor Michelle Morgan ütleb, et Monroe suurimaks unistuseks oligi kohtuda Inglismaa kuningannaga.