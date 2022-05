Nüüd on kõik selge! Harry ja Meghan avaldasid, kas neil on plaanis kuninganna troonijuubelil osaleda

Harry ja hertsoginna Meghani läbisaamine Briti kuningaperega on viimastel aastatel halvenenud. Paar külastas Inglismaad viimati enne Hollandisse Invictus Gamesile sõitmist. Oma viimases intervjuus ei osanud Harry vastata, kas osaleb perega kuninganna troonijuubelil ning lisas, et muretseb oma pere julgeoleku pärast.

Nüüd aga teatas hertsoginna, et kavatseb Elizabethi peol siiski osaleda. Tõenäoliselt on üritusele tulemas ka lapsed, 3 -aastane Archie ja alla aastane Lilibet. See peaks rõõmustama kuningannat, kes pole kunagi Lilibetiga kohtunud.