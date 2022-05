Johnny Deppi ekskallim Jennifer Grey käimasolevast kohtuprotsessist: mu süda murdub

Filmi "Dirty Dancing" näitlejatar Jennifer Grey'l oli samuti Deppiga suhe ning paar oli mõnda aega kihlatud. Nüüd on ka tema käimasolevat kohtuprotsessi kommenteerinud ja tunnistab, et see murrab ta südame. "Arvan, et see on väga kurb, mis praegu toimub ja kõik see võiks juba lahendatud olla," avaldab naine väljaandele Metro, "Soovin lihtsalt kõigile head."