VIDEO | Südantsoojendav klipp! Rootsi kuningapere lapsed käisid rannast prügi kokku korjamas

"Laupäeval korjavad kümned tuhanded inimesed Rootsis prügi. See on suurepärane! Võimud peavad asjaosalisi rohkem toetama," kommenteerib Johanna Ragnartz, organisatsiooni Keep Sweden Clean president. Samuti rõhutab ta, et nii Rootsi keskkonnakaitseamet kui ka Soome meresõiduamet peaksid aktiivsemalt randade puhastamist toetama.