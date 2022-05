Koroonaviirus või midagi muud? Rahvusooperi etendus "Lõbus lesk" jäi mitmete näitlejate haigestumise tõttu ära

Postituses pole täpsustatud, kas tegu on koroonaviiruse või mõne muu haigusega. Teatrihuvilistest lugejad panevad südamele, et viirushaigused on sõja ajal täiesti unustuste hõlma vajunud. "Sõja varjus ei räägita covidist ja muudest viirushaigustest, mis möllavad," väidab üks, "Täna õhtul ei toimu Rahvusooperi etendus "Lõbus lesk" mitmete lauljate haigestumise tõttu.

Rahvusooperi kodulehel on kirjas, et pileteid on võimalik vahetada 15. maini, pärast seda on need kehtetud. "Palume vabandust võimalike ebameeldivuste pärast," lisavad nad lõpetuseks.