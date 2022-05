Maskisaate fännipäev andis hoo sisse suurele finaalile: õhtu lõpus langevad kõik maskid

„Oleme jõudnud kolme lauljani, kelle hääl ja saladus kannavad ning nende heitlust on finaalis kindlasti väga põnev jälgida,“ märgib detektiiv Karl-Erik Taukar. Ka Brigitte Susanne Hunt ootab suurt finaali elevuse ja rõõmuga: „Maskisaate kolmandal hooajal on õnnestunud nii palju andekaid inimesi maskide taha leida ning mulle väga meeldib see, et tänavu on igas saates ka külalisdetektiiv!“ „Detektiivitöö on olnud huvitav ja eriti see, et vihjeid leidub kõikjal – osalejate tutvustusklippides, etteastetes ja loomulikult hääles. Saade on igati vahva meelelahutus ja üllatusmoment on tihtilugu väga suur,“ kiidab Oja finaali eel.