VIDEO JA FOTOD | Armastatud Eesti artistid tõmbasid katusekontserdiga rahva käima: vaata, milline melu valitses kohapeal!

Kontserdil on avatud annetustelefonid Ukraina toetuseks. Toetada saab kolme mittetulundusühingut: Mondo, Pagulasabi ja Slava Ukraini. Eestlaste ja eurooplaste ühtehoidmise elav näide on see, et aprilli lõpu seisuga olid eestimaalased saatnud Ukrainale humanitaarabi enam kui 15 miljoni euro ulatuses.