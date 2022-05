Sel nädalal Torinos aset leidev 66. Eurovisioni lauluvõistluse avatseremoonia pakkus kõike – päikest, vihma, rõõmu­hõiskeid ja sõjakurbust. Türkiissinisel vaibal oli aga tunda, et maailma suurim telešõu on üle mitme aasta jälle tagasi, sellisena nagu see oli enne pandeemia puhkemist.