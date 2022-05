Pane vaim valmis! Pöörane Võsu rannafestival tähistab suvel kümnendat sünnipäeva

Tänavu 29. ja 30. juulil toimuv Võsu Rannafestival on jõudnud märgilise verstapostini – märkamatult on kätte jõudnud esimese suurema sünnipäeva tähistamine. Viimasel juuli nädalavahetusel astuvad Võsul teiste hulgas üles 5miinust, Terminaator, 2 Quick Start, Shanon ja paljud teised. Piletid festivalile on juba müügil.