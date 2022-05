Eurovisiooni ennustuse statistika näitab Stefanile võimalust saada lõppvõistlusele seitsmendana

"Mida madalam koefitsient, seda suurem võidutõenäosus," rääkis OlyBet Eesti turundusjuht Rasmus Tipp ning lisas, et Stefani positsioon on ajas järjest tõusnud ning ennustuse statistika toetab Eesti inimeste lootust laulule "Hope" lõppvõistlusel kaasa elada.

Eesti on lõppvõistluse statistika järgi hetkel 16.-22. kohal koos Küprose, Soome, Malta, Šveitsi ja Belgiaga ning seda koefitsiendiga 201,00. "Üks samm korraga," rääkis Rasmus Tipp ja lisas, et kõigepealt on oluline keskenduda poolfinaalile, sest tuntuse kasvades on suurenenud ka üldine võiduvõimalus.