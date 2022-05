Stefan suurel laval! Vaata, kuidas jagunevad võiduvõimalused Eurovisiooni lõppvõistlusel

Lõppvõistluse ennustuses on jätkuvalt ülekaalukaks favoriidiks Ukraina. Esiviisikus on hetkel suurima võiduvõimalusega veel Suurbritannia, Rootsi, Itaalia ja Hispaania.

"Mida madalam koefitsient, seda suurem võidutõenäosus," rääkis OlyBet Eesti turundusjuht Rasmus Tipp ning lisas, et Stefani positsioon tõusis enne poolfinaale ajaga ning seetõttu on hea jälgida ka statistika reaalajas muutumist enne laupäevast lõppvõistlust. "Stardipositsioon ennustuses on hetkel kõike lubav ning omalt poolt saadame Stefanile Torinosse fännitervitused," lisas Rasmus Tipp OlyBeti meeskonna poolt.