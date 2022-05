Juba aasta aega on produktsioonifirma Ruut tegevprodutsendil Triin Luhatsil (46) puudunud üks oluline meel. Naljaga pooleks on ta olnud mullu märtsist põetud koroona tüsistusena maitselage ehk tunneb ja tajub toidul ning joogil vaid nende tekstuuri. “Kuna maitset pole, ei teki ka soovi sööki juurde võtta ja ajus ei teki üldse ebatervislikke isusid mingi maitse järele. Söön seda, mida keha parasjagu vajab, ning toidan teda siis vastavate toiduainetega. Meie keha on uskumatult tark, peame õppima teda kuulama,” räägib Triin. Niigi heas vormis olnud teleprodutsent on viimase poole aastaga kaotanud kaalust tosin kilo. Olles harjunud pikaks veninud talveperioodil kandma peamiselt lohvakaid riideid, oli Triinu imestus suur, kui ta kevadist garderoobi ja kleite kapist selga proovides leidis, et need on talle suureks jäänud.