Ott saab järgmisel nädalal 35aastaseks! Tema arvates on see parim vanus: noorus pole veel läinud, samas on juba piisavalt elukogemust. Vanusega tuleb ka enesekindlus ja teadmine, et teiste arvamus sinust polegi kõige tähtsam asi maailmas. Ta leiab, et enam pole mõtet ka varjata, kui pöörane peoloom ta on olnud. “Ei teagi, kuidas mul õnnestus kõik need aastad alkoholi oma artisti­kuvandist lahus hoida,” muigab Ott ja rüüpab musta kohvi. Ööelu ja mitmepäevased peorallid on tema jaoks kindel minevik – kõige parem on olla kodus kalli inimese kaisus.