Anne Veski (66) koduväravale, mille tavaliselt avas Benno, tuleb vastu Anne. Superkokk Bennol oli kombeks juba teel väravast ukseni tagasihoidliku naeratuse saatel külalisele selgitada, mis tal köögis parasjagu käsil on – kas serveerib küpsetatud lõhet, grillkana, böff à la tartar’i või midagi muud maitsvat. Alati ta küsis ka, kas võtame roa kõrvale pitsikese terviserohtu. Täna nii pole. Pole enam kunagi. Anne paneb kohvikannu tulele. Nende kodus on vaikne. Kaminatoa nurgas, kus Benno armastas televiisorit vaadata, püüavad pilku värsked tumepunased roosid. Kamina­simsil on Benno foto ja urn tema tuhaga. “See on mu lemmikpilt Bennost,” lausub Anne vaikselt.