FOTOD | Vaata, kes olid kohal! TV3 kuulutas avatuks lauluvõistluse "Uus laul 2022"

"Täna on see ilus kevadine päev, mil saame ametlikult avatuks kuulutada teleaasta muusikalise suursündmuse "Uus laul 2022". Tegemist on uhiuue eestikeelsete laulude konkursiga, tänu millele sünnib palju head eestikeelset muusikat, mida esitavad armastatud artistid," märkis TV3 tegevjuht.

Lauluvõistlus „Uus laul 2022“ jõuab TV3 eetrisse eeloleval sügisel. "Mul on erakordselt hea meel teatada, et võistlusega on kaasas kaks suurt ja väärikat organisatsiooni. Eesti Autorite Ühingult kuulub võitjale ehk laulu autorile peaauhind 10 000 eurot ning parimale esitajale on Eesti Esitajate Liit auhinnaks välja pannud 5000 eurot," selgitas teletootja RUUT produtsent Kaupo Karelson.

Tänasel saate esitlusel popis muusikapaigas Terminal Records&Bar avalikustati ka "Uus laul 2022" saatejuht, kelleks on Karl-Erik Taukar. Taukari sõnul ei saa eestikeelset muusikat olla kunagi liiga palju: "Lauljana, kes sageli eestikeelseid lugusid esitab, on mul konkursi üle väga hea meel. Eks ole ju teada, et eestikeelsele publikule tuleb laulda emakeeles – nii poed neile südamesse," sõnas armastatud laulja ja saatejuht.

"Uus laul 2022" kohtunikena tutvustati kolme muusikaeksperti – Koit Toomet, Maarjat ning Olav Osolini. Žürii esimehe rollis on Koit Toome, kes tänasel esitlusel ka Jaak Joala lauludega üles astus. Toome selgitas, et võistlusele oodatakse lugusid erinevatest žanritest alates karmimast stiilist kuni šlaagriteni välja. "Kui on hea lugu omas žanris, leiab see saates kindlasti koha. Oluline on luua muusikat, mida ise naudid," rääkis Toome.

Kohtunik Olav Osolin kinnitas, et tema hakkab žüriis otsuseid teema lihtsa loogika järgi: "Mina annan oma hääle laulule, mis mulle meeldib!" Maarja sõnul on tähtis aga see, et leiduks lugusid, mis puudutaks. "Väga loodan, et kohtunikuna saan ma tuliselt kiita häid heliloojaid ja nautida suurepäraseid esitusi, mis tänu saatele võimalikuks saavad," ütles ta.