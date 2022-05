KROONIKA TORINOS | Kes võõrustab Eurovisioni, kui Ukraina peaks võitma? Üks riik avaldas juba soovi, aga arvatavasti on ainult viis valikut

Kalush Orchestra võit ei paneks arvatavasti kedagi imestama. Kihlveokontorid on hinnanud ukrainlaste võiduvõimalust 48 protsendile ning järgmiste päevade jooksul võib see veelgi tõusta. Arvestades käimasolevat sõda, võib olla sisuliselt kindel, et Ukraina ei saaks järgmise aasta mais suurejoonelist lauluvõistlust korraldada ja võõrustada. Mis on plaan B?