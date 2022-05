Publikul avaneb võimalus kohtuda Elina Nechayevaga Tartus

„Minu veetlev leedi“ põhineb George Bernard Shaw kuulsal näidendil „Pygmalion“, kuid isegi muusikali loojad ei osanud ette näha, et sellest kujuneb möödunud sajandi üks menukamaid ja tunnustatumaid muusikalavastusi, mida etendatakse üle kogu maailma suure eduga ka tänapäeval. „Minu veetlev leedi“, mis jutustab vaese lilleneiu kujunemisest suurilma daamiks, on justkui 20. sajandi tuhkatriinulugu. Peategelase Eliza tunnuslaulust „Ma tahan tantsida“ kujunes hittlugu, mis on tuttav pea kõigile. Imeline muusika, peadpööritav koreograafia, sädelevad dialoogid ja kaasakiskuv süžee jätavad kustumatu mulje ning on põhjuseks, miks seda näidendit esitatakse maailma kuulsaimatel lavadel ikka ja jälle.