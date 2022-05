Mart Sanderi seriaalis "Litsid" näitlejana tuntust võitnud Lisette Pomerants (25) on mõneks ajaks keskendunud ennekõike eraelule. Eelmisel nädalal sõudis Lisette abieluranda ja on abikaasaga mööda ilma ringi reisinud. Lisette abikaasa on tervendaja Andreas Schneider (41), kes otsustas võtta endale naise perenime Pomerants!