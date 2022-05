"2019. aasta suvel käisime koos Uku hauale mälestuskivi viimas. Marju ütles, et tema pere on ainult kallis poeg Uku ja ema," meenutab Inga oma vestlust Marjuga. "Uku soov olnud see ka – et emm (nii nimetas Uku Marjut), mina tahan, et sina ikka minu kõrvale tuled. Ja Marju oli enda sõnul Ukule öelnud, et tahan ikka sinu juurde, oled mulle ju kõige kallim, kes minu elus on olnud."