Hanno Pevkur soojendas oma esitusega ukrainlaste hinge. "Pingutasin maksimaalselt, et seda võimalikult täpse keelekasutusega esitada"

"Maskis laulja" finaalis teisele kohale tulnud tipp-poliitik Hanno Pevkuri (45) versioon laulust "Vennad ukrainlased" kogus erinevatel sotsiaalmeedia platvormidel kolme päevaga 250 000 vaatamist – reedese seisuga on Ukrainale pühendatud finaalesitust vaadatud pool miljonit korda. Riigikogu esimene aseesimees ütleb, et ukrainlaste poolehoid tõi talle lausa kananaha ihule. Hanno Facebooki postkast on ukrainlaste sõbrakutsetest tulvil.