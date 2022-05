Pühapäeval aset leidnud Eurovisioni avatseremoonia järel on jõudnud rahvusvahelisse meediasse väited, et nii mõnegi delegatsiooni jaoks läks peol käest ära. Ajakirjanike poole on pöördunud mitu vabatahtlikku, kes väidavad, et neid seksuaalselt ahistati.