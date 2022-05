Korraldajad mängisid Eestile head kaardid kätte? Selgus Eurovisioni finaali esinemisjärjekord

Kõigepealt selgitas Stefan loosi abil välja, et ta esineb teises finaali pooles. Paljud Eurovisioni fännid ja eksperdid on kindlad, et mida hiljem sa lõppvõistlusel esined, seda suuremad su šansid on. Kui mõni teine riik neljapäeva hilisõhtul aset leidnud pressikonverentsil paljastas, et nad saavad teises pooles esineda, hakkas suur pidu ja tähistamine pihta. Eestlased olid tagasihoidlikumad.