KROONIKA TORINOS | Finaalipäev on käes! Kui suur on võimalus, et Stefan hüppab esikümnesse?

Tundub, et võiduvõimalusest ei tasu rääkida ei meil ega ka kõigil teistel riikidel peale Ukraina. Hetkel ollakse Euroopa populaarseimates kihlveokontorites lausa 59% kindlad, et triumf läheb just Kalush Orchestrale.

Kuid Eesti vaatevinklist tasub jälgida hoopis teisi ennustusi. Alustas ju Stefan eurotralli nii, et kihlveokontorid polnud kindladki, et kas tal üldse finaali asja on. Viimaste kuude jooksul on tema nimi tasa ja targu ennustustabelites tõusnud ning nüüd on Eesti kohas, kus on lootus, et Viljandist pärit noormees toob meile viimaste aastate parima koha.

Kui võiduprotsentide edetabelis on Stefan alles 15. positsioonil, siis esikümnesse pääsemise võimalust on hinnatud lausa 32%.

Tuletame meelde, et viimati oli Eesti esikümnes 2018. aastal, kui Elina Nechayeva saavutas 8. koha. Enne teda said kõrge koha Elina Born ja Stig Rästa, kes lõpetasid seitsmendana. Mõlemad esitused on pugenud eestlastele väga hinge ning esikümnes lõpetamist loetakse väga suureks õnnestumiseks. Ka Stefanil on nüüd võimalus kirjutada oma nimi ajalukku.

Eesti esikolmikusse pääsemist hinnatakse kolmele protsendile, kuid vähemalt Baltiriikide heitluses arvatakse, et Stefani esitus on mäekõrguselt edukam kui Leedu oma.