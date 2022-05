FOTOD JA VIDEO | Kuldmuna gala tõi kohale värvika ja stiilse seltskonna

Tänavuse Kuldmuna teema "LOOV IS IN THE AIR!" ristas armastuse, loovuse ja armastuse loovuse vastu, tuues endaga kaasa loomepuhangu.

Sel aastal sündis Kuldmuna teema läbi konkursi, kus osales 12 loovat lahendust. "Oli rõõm näha, et valdkonna tegelastel oli tahet ja energiat Kuldmuna korraldusse panustada ja nõnda ka LOOV PARADE sündis," rääkis Kuldmuna tegevjuht Anniken Haldna.

"Teema on sõna otseses mõttes õhust võetud, sest just õhus kohtuvad värskus, ideed, armastus, kirev loodus, linnud ja mis kõige olulisem – (kuld)munad," kirjeldas konkursi võitnud loovagentuur Tank.

Loovkonkursile esitati sel aastal 822 tööd, mille hulgas olid populaarseimad kategooriad bränding, PR ja üritusturundus. "Hea meel on ka näha, et eelmisel aastal avatud uued digidisaini kategooriad on valdkonna poolt hästi vastu võetud, ning kahekohaline number töid esitati nii UX/UI kategooriasse ja keskkondade ülesesse disaini," tõdes Haldna.

Noortele suunatud Pesamuna konkursil lahendasid 20 tiimi läbi aegade kõige keerulisemat ülesannet - "Kuidas kõnetada ettevõtjaid, poliitikuid ja otsustajaid, et nad pakuks sõjapõgenikele võrdseid töötingimusi?" Võidutööks valiti "Osavad näpud".

Disainižüriijuhi Kadri Ann Mikiveri sõnul tekitas kõige rohkem heas mõttes elevust pakendite kategooria. "Võtsime žüriiga ette selle kõige esimesena. Tõime pakendid mitu korda uuesti lauale, vaatasime ja arutasime. Tekkis palju elevust ja arutelu, sest pildi pealt ei saa ju alati aru pakendi suurusest, kvaliteedist, materjalist, teostusest, trükist jne. Seetõttu läkski pakenditega rohkem aega, kuigi seal oli vähem töid kui brändingus," selgitas ta.