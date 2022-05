Poolteist tundi enne võistluse algust on kihlveokontorites endiselt suurfavoriidiks Ukraina, kelle võiduvõimalust hinnatakse juba 60 protsendile. Sama kindlad, kui ollakse Kalush Orchestra võidus, ollakse ka veendunud, et ukrainlased järgmisel aastal võistlust ise võõrustada ei saa.

Juba Eurovisioni nädala alguses hakati spekuleerima, et korraldusõiguse saab üks "Big Five" riikidest, kes iga aasta saavad otsepääsme finaali. Sinna seltskonda kuuluvad Suurbritannia, Itaalia, Hispaania, Prantsusmaa ja Saksamaa. Kuid oma huvi on näidanud üles ka Rootsi, täpsemalt Stockholm. Nimelt hakkas lobitööga enne poolfinaale pihta juba nende linnapea.