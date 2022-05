KROONIKA TORINOS | Stefani õde jõudis mehega finaaliks Torinosse: ma ei ole üldse kontakteerunud Stefaniga. Hoidsin end tagasi

Kuigi Airapetjanide perekond on väga kokkuhoidev, siis õde Stefania tunnistab, et on Eurovisioni ajal hoidnud oma vennaga pidevalt kontakteerumisest eemale. "Tal on kindlasti vaja seda aega omaette. Ma tean milline ta on, me oleme koos ka esinenud," teab Stefania täpselt, kuidas sellises olukorras käituda. Enne finaali läks Stefan hotelli puhkama ning Stefania sõnul ongi ta vennal vaja ühte head uinakut, et pärast seda laval täie jõuga panna.