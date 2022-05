Tallinna vanalinnas mitu aastakümmet tegutsenud Don Donna on olnud ülimenukas rõivapood: kallite brändirõivaste järele sõideti kohale lausa riigi teisest otsast. Just siit võis leida legendaarse Roberto Cavalli ja Elisabetta Franchi rõivaid ning eksklusiivseid Cesare Paciotti ja Baldinini jalatseid. Poele tõmbas kahtlemata tähelepanu ka selle omanik Kätlin Maran (52), kes on olnud ilu ja stiili ikoon. Ehkki pood on justkui tema laps, ei lase ta pead norgu – pidev muretsemine ei aita kedagi.