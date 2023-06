KROONIKA ARHIIVIST | Järvide pere õnne valem: nad kohe tahavad omavahel suhelda, ka siis, kui on muresid

“Järvid juhatavad maailma parimaid orkestreid ja soliste, esitavad geniaalsete heliloojate loomingut. Edu taga on töö ja anne, ent olulisem kõigest on neile pere. Julgen arvata, et lihtne tõde – hoia pere­konda ka siis, kui on mured – on teinud neist suured,” räägib portree­saate “Järvid. Täiuslik kolm­kõla” autor Karmel Killandi. Saade esilinastus ETV2s maestro Neeme Järvi 85. sünnipäeva eel.