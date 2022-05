Ainulaadne muusikafestival Sack von Sound tuleb taas! Piletid ja festivalipassid nüüd müügil

Sack von Sound on alates 2020. aastast toimuv muusikafestival, kus on läbi aastate üles astunud teiste seas näiteks NOËP ja Kristjan Järvi, Rita Ray, Kadri Voorand, 2 Quick Start, Ewert and The Two Dragons, Smilers,Raivo Tafenau ja paljud teised. Sack von Sound sündis ideest pakkuda kõrgetasemelist muusikaelamust Saku rahvale, kuid kasvas kiiresti üle Eesti populaarseks kultuurisündmuseks. Festivali peakorraldaja on Tõnno Piigli.