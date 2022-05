OTSE: Vaata täna kell 19.00 magusate allahindlustega Samsungi ostusõud

Ainult saate ajal on võimalik osta Samsung Galaxy tooteid magusate hindadega nii veebist kui ka füüsilisest e-poest. Sel korral on erilise soodustusega trendikad ja nutikad volditavad telefonid, aga ka kellad, tahvelarvutid ja lisatarvikud. Pane tähele – allahindlused kehtivad vaid 2 tunni jooksul! Kõik soodustused on kombineeritavad.