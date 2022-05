“Selleks, et elada õnnelikult, tuleb mõista, et elu on pidevas muutumises koos tõusude ja mõõnadega. Lähedase inimese tugi ja hoolivus annavad kindluse, toimugu maailmas ükskõik milline kriis,” sõnastab teleajakirjanik Elo Mõttus-Leppik õnneliku suhte valemi.